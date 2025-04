Francisco pediu funeral simples e sepultura fora do Vaticano

VATICANO, 21 ABR (ANSA) – Por Manuela Tulli – O papa Francisco deixou claro em diversas ocasiões seu desejo por um funeral simples, “com dignidade, mas como o de qualquer cristão”, contrastando com a pompa tradicional dos funerais papais.

Em diversas entrevistas, Jorge Bergoglio revelou que não queria ser exposto em um catafalco (espécie de plataforma elevada) e que escolheu ser enterrado na Basílica de Santa Maria Maggiore, principal templo mariano de Roma, e não na Basílica de São Pedro, no Vaticano, como manda a tradição.

Para garantir que seus desejos fossem cumpridos, Francisco formalizou as novas regras para as exéquias papais em um documento oficial aprovado em 29 de abril de 2024 e que valerá para todos os futuros pontífices, a menos que seja alterado.

Entre as principais mudanças está a confirmação da morte na capela privada em vez do quarto do falecido, a colocação imediata do corpo em um único caixão de madeira com revestimento interno de zinco (eliminando as três urnas de cipreste, chumbo e carvalho) e a exposição do corpo já dentro do caixão aberto, sem o uso do catafalco.

O novo ritual também permite o sepultamento fora da Basílica Vaticana, como no caso de Francisco, que será enterrado em Santa Maria Maggiore.

O arcebispo Diego Ravelli, mestre das celebrações litúrgicas, explicou em 2024 que as mudanças buscam destacar que as exéquias do Papa são as de um pastor, e não de um poderoso, adaptando os ritos para expressar melhor a fé da Igreja em Cristo Ressuscitado.

O funeral seguirá as três etapas tradicionais – na residência do pontífice, na Basílica de São Pedro e no local do sepultamento -, mas com cerimonial e textos revisados em prol da simplificação.

Na primeira estação, a morte será confirmada na capela privada do pontífice, e o corpo será colocado diretamente no caixão, antes de ser levado à Basílica de São Pedro (foi eliminado o traslado para o Palácio Apostólico), palco da missa fúnebre. A última estação incluirá o traslado para o túmulo em Santa Maria Maggiore, onde já está preparado o local para o sepultamento de Francisco.

Ainda não está definido como o caixão será transportado da Basílica de São Pedro para Santa Maria Maggiore: se com um cortejo solene ou de forma mais discreta, como preferia o Papa.

