Francisco passeia com 5 crianças em papamóvel

CIDADE DO VATICANO, 25 MAI (ANSA) – Antes de iniciar a tradicional missa de quarta-feira (25) na Praça de São Pedro, no Vaticano, o papa Francisco deu carona para cinco crianças em seu papamóvel.

Assim que passou pelo Arco delle Campane, o líder da Igreja Católica colocou a bordo do veículo as crianças, que levou com ele em sua habitual rodada de saudações à multidão de fiéis.





Na oportunidade, os pequenos que pegaram a carona no papamóvel estavam usando camisetas e chapéus de diversas cores.

Em abril, Francisco voltou a usar o papamóvel e a circular entre os fiéis pela primeira vez em mais de dois anos. O tradicional passeio estava suspenso desde março de 2020 em função das restrições sanitárias impostas por causa da pandemia de Covid-19.

No mesmo mês, Francisco celebrou sua primeira audiência geral na Praça São Pedro em mais de dois anos. Nos primeiros meses da emergência sanitária, o Vaticano fez as missas do Pontífice apenas por streaming, na Biblioteca Apostólica, mas depois passou a realizá-las em locais com menor capacidade, como o Pátio San Damaso e a Sala Paulo VI. (ANSA).