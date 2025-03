Francisco Gil fala sobre planos de Preta Gil em meio ao tratamento de câncer

Francisco Gil, 30 anos, curtiu o Carnaval de Salvador ao lado da mãe, Preta Gil, 50, que está em recuperação após dois meses de internação por conta de uma cirurgia que durou 21 horas.

O artista falou sobre o estado de saúde da cantora e os próximos planos em meio ao tratamento de câncer.

“Ela está bem. Agora está nesse momento de recuperação após a cirurgia, se preparando para a próxima etapa do tratamento. Mas estaremos juntos, enfrentando tudo lado a lado”, declarou ele, em bate-papo para o site da revista Quem, publicado nesta quarta-feira de cinzas, 5 de março.

Na última sexta-feira, 28, no carnaval de Salvador, Preta se emocionou ao ver o desfile dos trios elétricos. Nas redes sociais, ela compartilhou um vídeo em que aparece chorando e celebrando o momento de festa, após meses se dedicando ao tratamento contra o câncer.

“Por enquanto, ela vai ficar um tempo lá. As coisas mudam, mas ela deve permanecer em Salvador por mais uns 10 dias, pelo menos. Está com o pai, com a família, e muito feliz por isso”, disse Francisco, ainda durante a entrevista, acrescentando que sua filha, Sol de Maria, decidiu permanecer com a avó na Bahia.

“A Sol também está lá. Eu fui com ela agora, minha mãe já estava. Então, levei a Sol para ficar com minha mãe, porque ela queria. E eu, esse ano, resolvi não trabalhar no Carnaval justamente para poder aproveitar esse tempo com ela”, contou.

Preta Gil recebeu alta hospitalar no dia 11 de fevereiro, após quase dois meses internada em recuperação de uma cirurgia que durou 21 horas.

A cantora foi diagnosticada, em janeiro de 2023, com um câncer colorretal, que entrou em remissão após cirurgia e sessões de quimioterapia. Em agosto de 2024, a artista anunciou que a doença havia voltado em quatro lugares.