Francis Ford Coppola confirma vinda ao Brasil com ‘Megalópolis’, que deve encerrar Mostra de SP

Um dos maiores cineastas americanos em atividade, Francis Ford Coppola aceitou o convite da produtora O2 Filmes e da distribuidora O2 Play e confirmou que virá ao Brasil para apresentar “Megalópolis”, seu novo filme.

A produção, estrelada por Adam Driver, estará em São Paulo entre os dias 27 e 31 de outubro. As informações foram divulgadas pelo jornal Folha de S.Paulo nesta terça-feira, 15.

Segundo a publicação, longa deve encerrar a 48ª Mostra Internacional de Cinema de São Paulo, em local ainda a ser definido.

Além do longa, o cineasta também vai ser homenageado com o prêmio Leon Cakoff.

“Megalópolis” é considerado o projeto dos sonhos de Coppola e teve sua estreia no último Festival de Cannes, realizado em maio deste ano, onde a apresentação foi acolhida sem entusiasmo.

Apesar das críticas, o longa segue como um dos filmes mais aguardados do ano. A expectativa se deve ao premiado diretor, que já recebeu duas Palmas de Ouro e cinco estatuetas do Oscar.

A história de “Megalópolis” se passa em um futuro distópico, na cidade de Nova Roma, uma espécie de transposição de Nova York para o Império Romano.

A trama relata os esforços de um arquiteto ambicioso – protagonizado por Adam Driver – para fazer renascer uma Nova York em decadência, atrapalhados por um prefeito ressentido (Giancarlo Esposito).

Ao longo de seu processo de produção, o filme ganhou status de épico por conta de seu orçamento de US$ 120 milhões (aproximadamente R$ 680 milhões), custeado pelo próprio cineasta.

“Megalópolis” será lançado em 31 de outubro no Brasil e distribuído em território nacional pela O2 Play. A vinda do cineasta ao Brasil tem patrocínio do C6 Bank e da JHSF, além de apoio da Spcine.