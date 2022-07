Francesco Totti e Ilary Blasi anunciam separação após 20 anos

ROMA, 11 JUL (ANSA) – A modelo e apresentadora italiana Ilary Blasi anunciou nesta segunda-feira (11) o fim de seu casamento com o ex-craque da Roma Francesco Totti após 20 anos de união.

“Depois de vinte anos juntos e três filhos maravilhosos, meu casamento com Francesco acabou. O percurso da separação, no entanto, permanecerá um assunto privado e não darei nenhuma outra declaração”, disse ela à ANSA.

Em comunicado divulgado por seu agente, Blasi pediu para todos evitarem “especulações” e, acima de tudo, “a respeitar a confidencialidade” da sua família.

Já Totti explicou à ANSA que tentou superar a crise do seu casamento, mas hoje entende que “a escolha da separação, embora dolorosa, não é evitável” “Tudo o que eu disse e fiz nos últimos meses foi dito e feito para proteger nossos filhos que sempre serão a prioridade em minha vida”, afirmou o ex-jogador, acrescentando que continuará perto de Ilary na criação “dos três filhos maravilhosos”, sempre respeitando ela.

Totti enfatizou que confia “no máximo respeito pela nossa privacidade, sobretudo pela serenidade dos nossos filhos”.

Nos últimos meses, a imprensa italiana já especulava que a história de amor do casal, que formalizou a relação em junho de 2005, mas estava junto há 20 anos, havia chegado ao fim.

De acordo com rumores, a separação se dá após casos de traições de ambos. Totti teria descoberto que Ilary estaria envolvida com um de seus colegas de trabalho. Já o ex-jogador, por sua vez, estaria saindo com outra mulher, com que está “emocionalmente envolvido”. Ao longo da relação, o casal teve três filhos – Cristian, Chanel e Isabel. (ANSA)