Francesco Bagnaia bate recorde da pista e larga na pole da Etapa de Emilia-Romagna da MotoGP

O italiano Francesco Bagnaia conquistou neste sábado a pole position da Etapa de Emilia-Romagna da MotoGP. Ele larga ao lado do espanhol Jorge Marti­n, que fez o segundo melhor tempo no circuito de Misano, e do italiano Enea Bastianini. Martin lidera o Mundial com 7 pontos de vantagem sobre Bagnaia (312 contra 305).

A 14ª de 20 provas da MotoGP acontece no mesmo circuito em que foi disputada a Etapa de San Marino, há duas semanas. Bagnaia conquistou a pole ao estabelecer um novo recorde da pista, 1min30s031, uma marca 0s214 mais rápida do que Martin, que detinha o melhor tempo nos momentos iniciais da sessão, mas foi superado nos cinco minutos finais.

“Largamos da melhor posição possível”, festejou Bagnaia, que neste domingo completa sua 100ª corrida. “Acredito que Pecco (apelido de Bagnaia) e eu estamos muito próximos, então será uma corrida muito difícil”, afirmou Marti­n.

Hexacampeão da MotoGP e vencedor das duas últimas etapas, o espanhol Marc Marquez sofreu uma queda e largará na sétima posição. Os pilotos voltam às pistas ainda neste sábado, às 10h (de Brasília), para a corrida sprint. A prova principal acontece no domingo, às 8h.

Confira o resultado final do treino classificatório para a etapa de Emilia-Romagna:

1.º – Francesco Bagnaia (ITA/Ducati), em 1min30s031

2.º – Jorge Martin (ESP/Pramac), em 1min30s245

3.º – Enea Batistini (Ducati), em 1min30s564

4º – Brad Binder (AFS/KTM), em 1min30s636

5.º – Pedro Acosta (ESP/Tech3), em 1min30s731

6.º – Marco Bezzecchi (ITA/VR46), em 1min30s837

7.º – Marc Marquez (ESP/Ducati), em 1min30s880

8.º – Maverick Viñales (ESP/Aprilia), em 1min30s909

9.º – Fabio Quartararo (FRA/Yamaha), em 1min30s921

10.º – Franco Morbidelli (ITA/Yamaha), em 1min30s932

11.º – Aleix Espargaró (ESP/Aprilia), em 1min31a037

12.º – Miguel Oliveira (POR/KTM), em 1min31s114

13.º – Fabio Di Giannantonio (ITA/VR46), em 1min31s285

14.º – Raul Fernandez (ESP/Trackhouse), em 1min31s402

15.º – Luca Marini (ITA/VR46), em 1min31s428

16.º – Joan Mir (ESP/Repsol Honda), em 1min31s450

17.º – Johann Zarco (FRA/Pramac), em 1min31s501

18.º – Augusto Fernández (ESP/Tech3), em 1min31s554

19.º – Jack Miller (AUS/KTM), em 1min31s695

20.º – Takaaki Nakagami (JAP/Honda), em 1min32s061

21.º – Alex Marquez (ESP/Gresini), em 1min30s332