Francesa tem nariz transplantado para o rosto após ficar quase nove anos com órgão no braço

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 10/11/2022 - 18:23 Compartilhe

Uma francesa, residente da cidade de Toulouse, no sul da França, perdeu parte do seu nariz durante o tratamento de um câncer na cavidade nasal, em 2013. Por conta disso, uma prótese 3D foi implantada no seu antebraço direito. Após quase nove anos, o novo órgão foi transplantado para o seu rosto. As informações são do NY Post.

Antes de recorrer à prótese, a mulher passou por algumas tentativas de reconstrução do nariz que não foram bem sucedidas.

Agora, por meio da impressão 3D, ela conseguiu um novo nariz personalizado. Para isso, foi usado um enxerto de pele da sua têmpora para cobrir a prótese que substitui a cartilagem. Depois, cirurgiões do Hospital Universitário de Toulouse e do Instituto Claudius Regaud conectaram vasos sanguíneos do braço com os vasos do rosto e transplantaram o novo órgão.

“Após 10 dias de hospitalização e três semanas de antibióticos, a paciente está muito bem”, informaram os médicos ao Evening Standard.

“Esse tipo de reconstrução nunca havia sido realizada em uma área tão frágil e pouco vascularizada. Isso foi possível graças à colaboração das equipes médicas com a empresa Cerhum, fabricante belga de dispositivos médicos especializada em reconstrução”, finalizou o Hospital Universitário de Toulouse.

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias