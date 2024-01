Francesa Rémy Cointreau divulga vendas trimestrais melhores do que o esperado

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 26/01/2024 - 13:33 Para compartilhar:

A fabricante francesa de bebidas alcoólicas Rémy Cointreau divulgou vendas trimestrais melhores do que o esperado, impulsionando suas ações e as de concorrentes europeus. Em balanço publicado nesta sexta-feira, 26, a Rémy disse que registrou vendas de 319,9 milhões de euros no terceiro trimestre fiscal (encerrado em dezembro), 26,9% menores do que em igual período um ano antes. Analistas, porém, previam queda um pouco maior nas vendas.

Além disso, a Rémy espera que as vendas no ano fiscal de 2024 recuam cerca de 20%, vindo no piso de sua projeção anterior de 15% a 20%.

Segundo analistas do Citi, a perspectiva está amplamente em linha com o consenso do mercado, de recuo de 19,4%.

*Com informações da Dow Jones Newswires

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias