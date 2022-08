Francesa Caroline Garcia é campeã do WTA 1000 de Cincinnati

AFP 21/08/2022 - 17:41 Compartilhe

A tenista francesa Caroline Garcia se sagrou campeã do WTA 1000 de Cincinnati ao derrotar neste domingo na final a tcheca Petra Kvitova.

Garcia fechou o jogo em 2 sets a 0, com parciais de 6-2 e 6-4, em uma hora e 36 minutos de partida.

“Quero agradecer à minha família. Meus pais me incentivaram desde quera pequena. Tivemos momentos difíceis, decisões duras, mas eles continuaram apoiando a mim e meu estilo de jogo, apesar do que as pessoas diziam”, disse a francesa depois do jogo.

Garcia mostrou um tênis sólido contra Kvitova, que nesta final não conseguiu encaixar seu demolidor saque e teve que ser atendida no início do segundo set por problemas físicos.

Aos 28 anos, a francesa conquista seu terceiro troféu da categoria 1000 e o primeiro desde 2017, a oito dias do início da disputa do US Open.

Com a vitória em Cincinnati, onde disputou dois jogos do qualy e eliminou três jogadoras do Top 10 (Maria Sakkari, Jessica Pegula e Aryna Sabalenla), Garcia subirá da 35ª para a 17ª posilção do ranking da WTA e voltará a aparecer entre as 20 melhores tenistas do circuito feminino.

gbv/ma/cb