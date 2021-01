Francês remove parte do lábio superior para virar ‘alienígena preto’

O francês Anthony Loffredo, de 32 anos, retirou parte do lábio superior como parte de seu projeto de se parecer com um “alienígena preto”. Apaixonado por modificações corporais, o homem já tatuou todo o corpo com tatuagens, incluindo os olhos, e também dividiu a língua ao meio.

De acordo com o jornal The Mirror, Anthony chegou a viajar para Espanha para tirar parte do nariz, já que o procedimento é proibido na França. Ao comentar sobre a modificação mais recente, o francês não deu detalhes de quando, onde e quem fez a cirurgia, mas afirmou que tem tido dificuldades para falar.

Ainda em seu perfil no Instagram, o francês afirmou que sonha em remover sua pele e substituí-la por metal. Ele disse ainda que pretende fazer modificações nos braços, nas pernas, nos dedos e na parte de trás da cabeça. Em posts recentes, o homem afirma que apenas 20% do projeto para se parecer com um “alien” está concluído.

“Desde muito jovem, sou apaixonado pelas mutações e transformações do corpo humano. Tive um clique quando era segurança. Percebi que não estava vivendo minha vida da maneira que queria. Parei tudo aos 24 anos e parti para a Austrália”, contou o homem em 2017 ao jornal francês Midi Libre.

“Tornou-se normal, até mesmo inconsciente, pensar constantemente sobre meus planos para os próximos meses. Eu adoro entrar na pele de um personagem assustador. Costumo me estabelecer em algum lugar e desempenhar um papel, especialmente à noite nas ruas escuras”, afirmou Anthony em 2017.

