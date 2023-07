Francês conhecido por acrobacias em arranha-céus morre após cair do 68º andar

Diego Sousai Diego Sousa https://istoe.com.br/autor/diego-sousa/ 31/07/2023 - 4:41 Compartilhe

Um francês conhecido por esportes radicais morreu após cair do 68º andar de um residencial em Hong Kong. Remi Lucidi, 30, estava escalando o complexo Tregunter Tower quando caiu do do topo do prédio, de acordo com o South China Morning Post .

Lucidi, conhecido online como Remi Enigma, foi declarado morto no local. Segundo funcionários de Hong Kong, Lucidi chegou ao prédio por volta das 18h e disse ao segurança que estava visitando um amigo no 40º andar. Um oficial de segurança tentou prender Lucidi depois que o suposto amigo confirmou que não conhecia Lucidi – mas a essa altura o dublê já havia garantido um elevador.

Imagens de segurança mais tarde vislumbraram Lucidi chegando no 49º andar e novamente subindo as escadas até o topo do prédio. De acordo com aqueles que perseguiam Lucidi, eles encontraram a escotilha que levava ao telhado aberta, mas ele não estava à vista.

A polícia diz que o homem foi visto com vida pela última vez às 19h38, quando bateu na janela da cobertura do complexo, levando uma empregada a chamar a polícia.

A fonte – que não foi identificada – disse que a polícia acredita que Lucidi estava preso do lado de fora da cobertura e batia na janela pedindo ajuda antes do infeliz acidente.

Uma fonte próxima ao incidente revelou que a polícia encontrou a câmera de Lucidi no local e continha vídeos de seus outros atos que desafiavam a morte.

De acordo com Gurjit Kaur, proprietário do albergue onde Lucidi teria ficado hospedado, o hóspede era um “cara simpático e humilde”. “Ele estava saudável, em forma e com cara de feliz”, disse Kaur à agência de notícias. “Eu me sinto muito triste.”

Um trabalhador do albergue alegou que havia falado com Lucidi várias vezes antes de sua morte e que havia lhe dito que o homem estava visitando Hong Kong nas férias. “Ele me disse que ia escalar uma montanha quando perguntei para onde ele estava indo”, disse o trabalhador.

Vários fãs de Lucidi foram às redes sociais para expressar sua própria dor. “Rip brother”, disse um seguidor do Instagram. “Notícias tristes que ninguém quer ouvir sobre um colega explorador.” “Não quero acreditar, Remi, não quero acreditar”, exclamou outro. “Descanse mano, eu te amo.” “Você nunca vai nos deixar, você é único”, disse uma terceira pessoa.

