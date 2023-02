Francês Carrefour prevê maior crescimento do lucro este ano

Reutersi Reuters - https://istoe.com.br/author/reuters/ 14/02/2023 - 15:49 Compartilhe





Por Dominique Vidalon

PARIS (Reuters) – O Carrefour afirmou nesta terça-feira que está confiante em suas perspectivas para 2023, após registrar fluxo de caixa livre recorde de 1,262 bilhão de euros e aumento no lucro operacional de 2022, apesar da inflação alta.

O maior varejista de alimentos da Europa prevê crescimento adicional este ano em seus três principais indicadores – Ebitda, lucro operacional recorrente e fluxo de caixa livre líquido.





“Em 2023, o Carrefour continuará se diferenciando para o benefício de seus clientes e acionistas”, disse o presidente-executivo e chairman da companhia, Alexandre Bompard, em comunicado.

Os bons resultados e uma forte geração de caixa permitiram entregar aos investidores um aumento de 8% nos dividendos, para 0,56 euro por ação, e lançar um programa de recompra de ações de 800 milhões de euros, após um de 750 milhões de euros em 2022 e outro de 700 milhões de euros em 2021.

A empresa também reportou alta de 4,6% no lucro operacional recorrente em 2022, para 2,377 bilhões de euros, a taxas de câmbio constantes, ligeiramente acima de previsões compiladas pela Refinitiv que apontavam 2,34 bilhões de euros.

O desempenho refletiu cortes de custos de 1 bilhão de euros e crescimento de 8,5% em vendas em 2022 em uma base comparável, para 90,81 bilhões de euros, com ganhos de participação de mercado em todos os principais países.

No principal mercado da empresa, a França, onde as ofertas de baixo custo de seus hipermercados atraíram compradores que lutam contra a inflação elevada, o lucro operacional aumentou 10,2%, para 834 milhões de euros.

No Brasil, segundo maior mercado do grupo, o lucro operacional aumentou 9% a taxas de câmbio constantes, embora sua margem tenha caído 1,11 ponto percentual em razão de despesas relacionadas à integração do Grupo BIG e conversões aceleradas de lojas





