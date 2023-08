Francana vence o Independente e lidera com 100% no Paulista Sub-23 (2ª divisão)

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 12/08/2023 - 21:21 Compartilhe

O Campeonato Paulista Sub-23 (2ª divisão) teve sete jogos neste sábado, pela quarta rodada da terceira fase. A Francana segue com 100% de aproveitamento, enquanto Catanduva e União Barbarense são líderes de seus grupos.

A Francana bateu o Independente por 2 a 1, fora de casa, na cidade de Limeira, e lidera o Grupo 16 com 12 pontos. É seguida por Taquaritinga e Ska Brasil, com seis pontos cada, e Independente, que ainda não pontuou. O Ska Brasil venceu por 2 a 1 o Taquaritinga.

O Catanduva, em casa, fez 3 a 2 em cima do Rio Branco de Americana. Com isso, lidera o Grupo 14 com oito pontos, seguido por Penapolense, com seis, Rio Branco, com quatro, e Jabaquara, com dois. O Penapolense, como mandante, fez 2 a 0 em cima do Jabaquara.

União Barbarense e América fizeram duelo de líderes no Grupo 15 e empataram por 1 a 1, em Santa Bárbara d’Oeste. O União Barbarense lidera com oito pontos, seguido pelo adversário, com seis.

Em Jaú, o União São João fez 1 a 0 em cima do líder XV de Jaú e agora tem seis pontos, em segundo lugar, atrás justamente do XV, que segue com sete. Na outra partida, Nacional e Joseense empataram por 1 a 1 e somam cinco e dois pontos, respectivamente.

Nesta terceira fase, os 16 times estão divididos em quatro grupos com quatro integrantes cada, que se enfrentam em turno e returno. Ao fim de seis rodadas, os dois primeiros avançam às quartas de final. Apenas os dois finalistas garantem o acesso à Série A3 do Campeonato Paulista.

CONFIA OS JOGOS DA 4.ª RODADA DA 3.ª FASE:

Sábado

Nacional 1 x 1 Joseense

XV de Jaú 0 x 1 União São João

Penapolense 2 x 0 Jabaquara

Catanduva 3 x 2 Rio Branco

União Barbarense 1 x 1 América

Ska Brasil 2 x 1 Taquaritinga

Independente 1 x 2 Francana

Domingo – 19h

Vocem x São-Carlense





