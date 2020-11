França vence Portugal e se classifica para as semis da Liga das Nações Após martelar no primeiro tempo, time de Didier Deschamps consegue vitória na segunda etapa com gol de Kanté. Portugal pressionou, mas não conseguiu igualar o marcador

A França conseguiu uma vitória chave contra Portugal fora de casa por 1 a 0 para conseguir a classificação às semifinais da Liga das Nações. Após martelar no primeiro tempo, Kanté fez o gol salvador na segunda etapa, sofreu pressão dos lusos, mas conseguiram segurar o resultado.

INÍCIO IGUAL

A partida começou equilibrada e os mandantes tiveram a primeira grande oportunidade da partida com Cristiano Ronaldo achando espaço e finalizando de fora da área para grande defesa de Lloris. A resposta veio aos 10 minutos com Coman fazendo boa jogada individual pelo lado direito e parando em Rui Patrício.

PAREDÃO E TRAVESSÃO

Com o decorrer do primeiro tempo, a França cresceu e o goleiro português também. Martial teve as melhores oportunidades do jogo e em duas ocasiões cara a cara com o arqueiro parou em intervenções chaves para manter o 0 a 0 no placar. O atacante também teve oportunidade após cobrança de falta ensaiada, mas mandou uma bola de cabeça no travessão.

ÁGUA MOLE EM PEDRA DURA

​Após tanta insistência na primeira etapa, a França conseguiu abrir o placar com Kanté aproveitando rebote de Rui Patrício após finalização de Rabiot. Após o gol, Portugal assumiu o controle do jogo e aos 14 minutos teve a grande chance da partida após Guerrero finalizar para defesa de Lloris e João Félix aproveitar o cruzamento do rebote para mandar na trave. João Moutinho também teve grande finalização interrompida pelas mãos do goleiro francês.

SUÉCIA VENCE

Na outra partida válida pelo Grupo 3, a Suécia conquistou sua primeira vitória no torneio ao bater a Croácia em casa por 2 a 1. Os mandantes chegaram aos gols ainda na primeira etapa e controlaram o jogo. Os visitantes descontaram no final, mas não foi suficiente para conquistar pontos.

