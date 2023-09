França vence Irlanda (2-0) e fica perto da vaga na Euro-2024

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 07/09/2023 - 18:35 Compartilhe

A seleção francesa deu mais um passo rumo à Eurocopa de 2024 ao vencer a Irlanda por 2 a 0, nesta quinta-feira (7), no Parque dos Príncipes, conseguindo assim a sua quinta vitória em cinco rodadas das Eliminatórias.

Os ‘Bleus’ lideram o Grupo B com 15 pontos e nenhum gol sofrido, nove pontos à frente da Holanda e da Grécia, que, no entanto, disputaram dois e um jogo a menos, respectivamente.

Os gols foram marcados por Aurélien Tchouaméni (19′) e Marcus Thuram (48′, seu primeiro pela França), que havia entrado no primeiro tempo no lugar de Olivier Giroud, lesionado no tornozelo esquerdo.

Em seu 900º jogo da história, a seleção francesa se mostrou soberana durante toda a partida, com uma superioridade física e técnica que não deram nenhuma chance à Irlanda. Mesmo com a vantagem no placar os franceses mantiveram o cerco à área irlandesa, que se contentaram em se defender para não sofrerem mais gols.

Foi uma visita rara da equipe de Didier Deschamps ao tradicional Parque dos Príncipes, um lar ‘espiritual’ do futebol francês, já que o Stade de France está prestes a receber o Mundial de Rugby.

Deschamps colocou Lucas Hernandez em campo pela primeira vez desde que o zagueiro sofreu uma grave lesão no joelho na Copa do Mundo do ano passado. Já o novo reforço do PSG, Ousmane Dembele, começou na ponta direita enquanto Giroud liderou o ataque.

A Irlanda, por sua vez, teve Adam Idah, do Norwich City, liderando um ataque que jogou sem o jovem prodígio Evan Ferguson devido a uma lesão.

A França saiu na frente em uma jogada em que Kylian Mbappé lançou a bola para Tchouameni, que disparou de fora da área no canto mais distante, marcando um golaço.

Os donos da casa sofreram então um revés, quando Giroud foi forçado a deixar o campo aos 26 minutos devido à lesão no tornozelo que certamente o deixará de fora do amistoso de terça-feira contra a Alemanha, em Dortmund.

O atacante da Inter de Milão, Thuram, entrou em seu lugar e tocou para o capitão Mbappé, que mandou entre as pernas do goleiro Gavin Bazunu, seis minutos antes do intervalo. Mas o gol foi anulado por impedimento de Thuram, privando Mbappé de atingir a marca de 41 gols pela França, o que o igualaria a Michel Platini.

O segundo gol dos anfitriões veio três minutos após o intervalo, quando Thuram disparou uma bola perdida à queima-roupa, depois que o chute de Mbappé foi interceptado pelo zagueiro John Egan.

Momentos depois, veio a melhor chance dos visitantes, com uma cabeçada de Chiedozie Ogbene bem defendida pelo goleiro Mike Maignan.

Mais tarde, Dembele acertou a trave mas o placar permaneceu o mesmo, para o alívio da Irlanda.

