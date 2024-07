França vence Bélgica (1-0) e vai às quartas de final da Euro

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 01/07/2024 - 16:11 Para compartilhar:

A França se classificou para as quartas de final da Eurocopa ao vencer a Bélgica por 1 a 0 nesta segunda-feira (1º), em Düsseldorf.

Em um jogo muito truncado, o atacante Randal Kolo Muani fez o gol da vitória dos ‘Bleus’ na reta final com um chute que desviou no zagueiro belga Jan Vertonghen antes de entrar (85′).

“Nosso adversário tomou muitas precauções, embora seja uma equipe ofensiva no papel. Fizemos tudo o que podíamos para criar chances e tivemos mais do que eles. Não caímos na armadilha, gostei disso, mas obviamente não se pode ganhar só com a posse de bola”, analisou o técnico da França, Didier Deschamps.

Kolo Muani começou a partida no banco de reservas e entrou no segundo tempo no lugar de Marcus Thuram, que assim como todo o ataque francês se mostrou muito ineficaz.

A única finalização da França em direção ao gol no primeiro tempo tinha sido uma cabeçada de Thuram que o goleiro Koen Casteels defendeu (34′). Depois, Aurélien Tchouaméni tentou dois chutes de longe que não levaram perigo.

– De Bruyne: ‘Uma pena’ –

Na segunda etapa, Tchouaméni arriscou mais uma vez e Casteels espalmou. Kylian Mbappé, em uma de suas poucas ações de destaque no jogo, bateu de direita e mandou por cima do gol (53′).

Mesmo pouco inspirada, a Bélgica teve as melhores chances. O goleiro Mike Maignan salvou com o pé uma cobrança de falta de Kevin de Bruyne (24′) e fez grande defesa em chute de Romelu Lukaku (70′).

Pouco antes, Yannick Carrasco recebeu de De Bruyne e foi travado por Theo Hernández na hora de finalizar (61′).

Como aconteceu na Copa de 2018, a Bélgica é eliminada pela França pelo placar mínimo.

“Uma pena, o plano estava lá… Sabíamos que eles eram fortes, mas é uma pena sofrer um gol assim. Queríamos vencer, estávamos a cinco minutos da prorrogação. Mostramos vontade nos quatro jogos, mas estamos eliminados”, disse De Bruyne, que aos 33 anos não deixou claro se continuará na seleção belga.

