França vai às urnas neste domingo com chances de derrota de Macron

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 30/06/2024 - 9:30 Para compartilhar:

A França começa neste domingo, 30, a votação para as eleições legislativas que formarão o novo parlamento francês. O pleito poderá representar uma derrota ao presidente Emmanuel Macron, que pode ver o avanço da extrema-direita no país e inviabilizar seu governo.

No começo do mês, Macron dissolveu o parlamento após o resultado ruim de seu partido nas eleições para a cúpula europeia. O crescimento da extrema-direita incomodou o presidente francês, que tentava impedir a guinada do grupo no país às vésperas das eleições presidenciais.

Nas eleições legislativas na França, os eleitores escolhem os partidos em dois turnos e o que obtiver o maior número de votos indica o primeiro-ministro. O segundo turno do pleito está marcado para o dia 7 de julho.

A preocupação de Macron está em Jordan Bardella, de 28 anos, representante de sua principal adversária, Marine Le Pen. As pesquisas apontam que o partido de Le Pen tem 37% dos votos, enquanto o seu partido tem 20%.

Já o seu primeiro-ministro, Gabriel Attal, tenta emplacar a reeleição e articula o avanço do partido centrista para conseguir maioria no parlamento. São necessários pelo menos 289 deputados do partido de Macron para ter a maioria absoluta. Caso contrário, terá que indicar um nome da oposição para dividir o governo.