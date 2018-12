França tem 5ºsábado seguido de protestos dos Coletes Amarelos

PARIS, 15 DEZ (ANSA) – Pelo quinto sábado consecutivo, o movimento dos “gilets jaunes” realiza hoje(15) mais um protesto nas ruas de Paris contra as medidas tomadas pelo presidente da França, Emmanuel Macron.

Milhares de policiais e veículos blindados estão posicionados na capital francesa para tentar evitar violentos confrontos, mas as autoridades já precisaram utilizar gás lacrimogêneo para conter manifestantes que tentaram contornar o bloqueio na avenida Champs-Élysées. Mais cedo, morreu a sétima vítima em acidentes relacionados aos protestos. De acordo com a rádio France Bleu Picardie, a mulher de 44 anos de idade sofreu um acidente de carro na pista Nacional 2, a nordeste de Paris, e faleceu no local. Apesar dos pedidos do governo para que o movimento dos “gilets jaunes” não se manifestem após o ataque terrorista do início da semana contra um mercado de Natal de Estrasburgo, muitos militantes prometeram sair às ruas.

Nas últimas semanas, os protestos ganharam repercussão na tentativa de reduzir o aumento do imposto sobre combustível e atraíram também eleitores descontentes com as políticas econômicas e sociais de Macron.

Para se manter no governo e tentar acalmar os ânimos, o mandatário francês anunciou, nesta semana, uma série de medidas, como um aumento de 100 euros no salário mínimo, isenções fiscais e a manutenção do preço do combustível. Mesmo assim, uma parte dos líderes dos “gilets jaunes” insiste em continuar os protestos.

Ontem(14), Macron declarou que a França “precisa retornar ao seu funcionamento normal”. (ANSA)