França sofre mas vence Colômbia (3-2) em sua estreia nos Jogos de Paris-2024

A França deixou escapar uma vantagem confortável e acabou sofrendo para vencer nesta quinta-feira (25) a Colômbia de Linda Caicedo (3-2), na estreia das duas seleções no torneio de futebol feminino dos Jogos Olímpicos de Paris-2024.

As anfitriãs pareciam que iriam dar uma goleada histórica no estádio em Lyon, onde fecharam o primeiro tempo com uma vantagem de 3 a 0 graças a dois gols da sua atacante Marie-Antoinette Katoto (6′ e 42′), que soube aproveitar falhas da defesa das colombianas.

A meia-campista Kenza Dali (18′) também balançou a rede pela seleção comandada por Hervé Renard, que em casa espera chegar pela primeira vez ao pódio olímpico.

Mas as sul-americanas, comandadas pelo técnico Ángelo Marsiglia, mostraram força e reagiram no segundo tempo, em que poderiam até ter vencido se não fossem as fracas finalizações da atacante Mayra Ramírez, que acabou sendo expulsa na reta final da partida (85′).

Apesar da ineficácia, a atacante do Chelsea sofreu o pênalti que a maior artilheira da história da seleção colombiana, Catalina Usme, converteu fazendo 3 a 1 (54′).

Dez minutos depois foi a vez da atacante Manuela Paví acelerar os corações franceses ao diminuir encobrindo a goleira Pauline Peyraud-Magnin (64′).

As ‘Bleues’, líderes do grupo à frente do Canadá, que venceram a Nova Zelândia por 2 a 1 mais cedo em Saint-Étienne, voltam a campo no domingo.

Nesse dia, em Saint-Étienne, disputarão a liderança do grupo com as atuais campeãs, enquanto colombianas e neozelandesas vão lutar em Lyon pela reação.

