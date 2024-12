França segue considerando ‘inaceitável’ acordo UE-Mercosul em seu estado atual

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 06/12/2024 - 13:38 Para compartilhar:

O acordo para um tratado de livre comércio entre a União Europeia e o Mercosul, alcançado nesta sexta-feira (6) em Montevidéu, continua “inaceitável” em seu estado atual, disse a presidência francesa no mesmo dia.

“A Comissão concluiu suas negociações com o Mercosul, o que é de sua responsabilidade, mas o acordo não foi assinado nem ratificado. Portanto, este não é o fim da história. O acordo com o Mercosul não entrou em vigor”, enfatizou o Palácio do Eliseu durante uma coletiva de imprensa.

