França revela rede que divulga propaganda russa na Europa e nos EUA

Um organismo francês que combate as interferências digitais estrangeiras anunciou, nesta segunda-feira (12), que descobriu uma rede de páginas russas criadas para disseminar propaganda do Kremlin na Europa e nos Estados Unidos.

O serviço Viginum indicou que a rede, “estruturada e coordenada”, foi criada para um público nos Estados Unidos e na Europa.

Chamada de “Portal Kombat”, a rede inclui 193 páginas da web com informações muito similares entre si, segundo o organismo estatal, que investigou os portais entre setembro e dezembro de 2023.

As páginas disseminam “conteúdo pró-russo destinado a um público internacional”, especialmente nos países que apoiam a Ucrânia, indicou o organismo.

Vários portais têm a palavra “pravda” [“verdade”, em russo] como nome de domínio e possuem um indicativo distinto de acordo com os idiomas. A página destinada a ser lida na Espanha, por exemplo, chama-se pravda-es.com. Para os países de língua inglesa, é pravda-en.com.

Entre 23 de junho e 19 de setembro, essas páginas publicaram mais de 15.000 artigos, principalmente baseados em declarações, mídia ou publicações de personalidades russas ou pró-russas, apontou a Viginum.

Outras 180 páginas, digitalmente ligadas à rede pravda, disseminam conteúdos semelhantes em russo, conforme descoberto pela agência francesa.

O objetivo do “Portal Kombat” é justificar a invasão russa da Ucrânia, indicou uma fonte diplomática francesa. “Muito orientados ideologicamente, esses conteúdos expõem narrativas que são claramente imprecisas ou enganosas”, advertiu.

Em janeiro, a França acusou a Rússia de lançar uma nova campanha de desinformação depois de afirmar que Paris estava financiando mercenários na ex-república soviética.

O Ministério da Defesa russo informou em 17 de janeiro que o Exército tinha atacado um prédio para onde haviam sido mobilizados “mercenários franceses” em Kharkiv, a segunda maior cidade da Ucrânia.

O Ministério das Relações Exteriores francês negou ter mercenários na Ucrânia, e a afirmação de Moscou foi desmentida alguns dias depois por voluntários franceses no terreno.

Embora essas e outras narrativas geradas pelos sites russos tenham tido pouca repercussão nas redes sociais francesas, “alguns dos conteúdos podem prejudicar os interesses fundamentais da nação”, afirmou a Viginum.

Uma fonte militar alertou que existe a possibilidade de que as páginas do “Portal Kombat” sejam impulsionadas novamente no futuro.

Outra estratégia, chamada de “Matrioska”, consiste em enviar diretamente mensagens para os meios de comunicação nas redes para incentivá-los a verificar informações falsas. Segundo especialistas, o objetivo é sobrecarregar os verificadores de fatos ocidentais.

