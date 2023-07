França repatria 10 mulheres e 25 crianças de campos jihadistas na Síria

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 04/07/2023 - 6:15 Compartilhe

A França repatriou nesta terça-feira (4) 10 mulheres e 25 crianças que estavam detidas em campos de prisioneiros jihadistas no nordeste da Síria, anunciou o ministério das Relações Exteriores.

“Os menores de idade foram encaminhados para os serviços responsáveis pela assistência social à infância e terão acompanhamento médico e social, enquanto os adultos são encaminhados para as autoridades judiciais competentes”, informa um comunicado.

As cidadãs francesas viajaram de maneira voluntária para territórios controlados por grupos jihadistas na Síria e no Iraque e foram capturadas após queda do grupo Estado Islâmico em 2019.

Na França, qualquer adulto que viajou para áreas controladas pelos jihadistas na Síria e no Iraque e permaneceu na região deve ser submetido a um processo.

Esta é a quarta operação de repatriação organizada pela França no último ano. No total, 56 mulheres e 132 crianças que estavam nos campos sírios retornaram ao país.

