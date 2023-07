França registra queda nos distúrbios noturnos

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 04/07/2023 - 5:58 Compartilhe

As forças de segurança anunciaram as detenções de pelo menos 72 pessoas na segunda-feira à noite e na madrugada de terça-feira, no mais recente episódio da onda de distúrbios noturnos na França, o que confirma uma queda nos protestos uma semana após o início da revolta nas ruas.

O balanço divulgado nesta terça-feira (4) pelo ministério do Interior também relata 24 edifícios danificados, 159 veículos queimados e de 202 pontos de incêndio nas ruas durante a sétima noite de violência, que não deixou nenhum policial ferido.

Os distúrbios explodiram na terça-feira (27) da semana passada, após a morte de Nahel, um jovem de 17 anos atingido por um tiro à queima-roupa de um policial durante uma operação de controle de trânsito no subúrbio de Paris.

Um vídeo de um morador de Nanterre registrou o momento da morte.

A tragédia provocou uma onda de distúrbios na França, em particular na periferia da capital, que perdeu força nos últimos dias, após os apelos de calma e a mobilização de 45.000 integrantes das forças de segurança pela terceira noite consecutiva.

Com a situação a caminho de um apaziguamento, o presidente Emmanuel Macron tentará “compreender as causas que provocaram os atos” durante uma reunião nesta terça-feira com os prefeitos de 220 localidades afetadas pelos distúrbios, informou seu gabinete.

A violência na França, que será a sede este ano do Mundial de Rúgbi e receberá os Jogos Olímpicos em 2024, provocou grande preocupação na comunidade internacional. A ONU pediu ao país que aborde o “profundo problema do racismo” na polícia.

A violência e a revolta dos jovens nos bairros populares recordam os distúrbios que abalaram o país em 2005, depois que dois adolescentes morreram eletrocutados quando fugiam da polícia em um bairro do subúrbio de Paris.

