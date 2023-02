França quer criar aliança europeia para energia nuclear

Ansai Ansa - https://istoe.com.br/autor/ansa/ 27/02/2023 - 12:33 Compartilhe

BRUXELAS, 27 FEV (ANSA) – A ministra para Transição Energética da França, Agnes Pannier-Runacher, afirmou nesta segunda-feira (27) que o país pretende lançar uma “aliança” para a energia nuclear, que contaria com a presença de diversos países do bloco europeu.

“Às margens do conselho [informal de Energia na Suécia], reuniremos amanhã todos os países que têm um lugar na energia nuclear, que será um dos instrumentos, junto com as renováveis, para atingir os nossos objetivos de neutralidade de carbono”, afirmou aos jornalistas em Estocolmo.

Segundo Pannier-Runacher, o objetivo é “criar uma aliança nuclear e dar um forte sinal nas várias negociações da UE” porque o governo francês vê esse tipo de energia e as fontes renováveis “como pilares onde construiremos nossa transição energética”.

A reunião desta terça-feira (28) seria para discutir “competências profissionais, segurança, fornecimento e gestão de resíduos” com os países envolvidos.





Fontes ouvidas pela ANSA indicam que 12 países já teriam confirmado participação: Itália, Romênia, Bulgária, Eslovênia, República Tcheca, Suécia, Eslováquia, Polônia, Hungria, Croácia, Países Baixos e Finlândia. Além disso, a comissária europeia para Energia, Kadri Simson, foi convidada para o encontro.

(ANSA).

