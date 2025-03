França propõe parceria forte com a China diante de turbulências geopolíticas

O ministro das Relações Exteriores da França propôs nesta quinta-feira (27), em uma reunião com seu homólogo da China, uma “parceria forte” entre os dois países diante das turbulências no cenário internacional.

A visita do ministro Jean-Noël Barrot servirá para abordar a guerra na Ucrânia e as disputas comerciais entre Pequim e a Europa, mas também para estreitar a cooperação bilateral.

O Ministério das Relações Exteriores chinês informou que seu titular, Wang Yi, conversará com Barrot sobre como “resistir conjuntamente ao unilateralismo e ao ressurgimento da lei da selva”, em uma referência velada ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e sua política internacional.

Os dois ministros se reuniram na casa de hóspedes do Estado de Diaoyutai, em Pequim.

“Mais do que nunca, o contexto atual requer uma parceria forte franco-chinesa a serviço da estabilidade geopolítica, da prosperidade e do futuro do nosso planeta”, disse Barrot em um encontro prévio com estudantes.

França e China tentaram reforçar suas relações nos últimos anos, mas Paris também pressionou Pequim por seus vínculos com Moscou, que se fortaleceram após a invasão na Ucrânia.

A China se declara um país neutro no conflito, embora sua proximidade política e econômica com a Rússia tenha levado a Otan a considerá-la um “facilitador decisivo” da guerra, que Pequim nunca condenou.

bur-oho/hmn/dbh/mas/fp