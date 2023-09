França propõe ‘autonomia’ e reconhecer Córsega na Constituição

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 28/09/2023 - 11:00 Compartilhe

O presidente francês, Emmanuel Macron, propôs nesta quinta-feira (28) uma “autonomia” para a Córsega e o reconhecimento da especificidade desta região na Constituição, como uma “solução política” para superar as tensões recorrentes nesta ilha do Mediterrâneo.

Em discurso na assembleia regional em Ajaccio, Macron fez um apelo para “se construir uma autonomia no estilo corso”, que “não será uma autonomia contra o Estado, nem uma autonomia sem o Estado, mas uma autonomia para a Córsega e dentro da República” francesa.

Em março de 2022, os distúrbios na Córsega pelo brutal ataque e posterior óbito de um separatista da Córsega preso pelo assassinato de um prefeito em 1998 forçaram o governo a oferecer um processo de diálogo, a menos de um mês da eleição presidencial.

Após 18 meses de diálogo, o presidente defendeu que a língua local tenha “mais espaço” na “educação e na esfera pública” e abriu a porta para que o Parlamento regional tenha uma “capacidade normativa” sobre as competências que administra, “sob o controle do Conselho de Estado e do Conselho Constitucional”.

A chave para esta mudança institucional passaria pelo reconhecimento, na Constituição francesa, “das características específicas” da Córsega “em um artigo separado”, como uma “comunidade insular histórica, linguística e cultural”.

Esta é “uma questão eminentemente política que requer uma solução política”, frisou Macron, que deu “seis meses” às autoridades da Córsega e ao seu governo para que cheguem a um “acordo” sobre os termos de uma lei para alterar o estatuto regional.

