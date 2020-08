França proíbe eventos com mais de 5 mil após novos casos

PARIS, 11 AGO (ANSA) – O primeiro-ministro da França, Jean Castex, anunciou nesta terça-feira (11) novas medidas restritivas no país, como a prorrogação da proibição de eventos com mais de 5 mil pessoas até 30 de outubro, devido ao agravamento da emergência sanitária provocada pela pandemia do novo coronavírus.

Durante visita a um hospital em Montpellier, no sul da França, o premier disse que a situação epidemiológica da Covid-19 está “evoluindo na direção errada” e alertou para o risco de uma retomada do surto que poderia se tornar incontrolável.

Segundo Castex, “os prefeitos terão a possibilidade de retirar a proibição depois de verificarem o estrito cumprimento das instruções médicas”. Em todo caso, no entanto, ele ressaltou que “não se pode esperar nada das estruturas públicas, todos devem exercer a sua parte de responsabilidade”.

Castex apelou às prefeituras para ampliar a obrigação do uso de máscaras protetivas e locais públicos abertos. “Se nós não reagirmos de forma coletiva, vamos nos expor a um risco elevado de uma retomada epidêmica difícil de controlar”, alertou.

O premier francês ainda explicou que intensificará “as ações nas vinte maiores metrópoles do país, onde há uma concentração de grandes populações e grandes aglomerações de pessoas”.

A decisão foi tomada depois que a França registrou mais de 5 mil novos casos do novo coronavírus Sars-CoV-2 entre sexta (7) e segunda-feira (10), de acordo com o último balanço.

Para ele, o retorno do surto “colocará novamente em situação de tensão todo sistema de saúde francês, a economia, o sistema educativo e nossa vida coletiva e cultural”. (ANSA)

