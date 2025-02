França prende mais 3 suspeitos de ataque em Mulhouse

PARIS, 23 FEV (ANSA) – A polícia da França prendeu mais três pessoas suspeitas de envolvimento no atentado que deixou uma pessoa morta e outras cinco feridas em Mulhouse, no leste da França, no último sábado (22).

O suposto agressor, um imigrante argelino de 37 anos, foi detido no ato pelas forças de segurança, que depois prenderam mais três suspeitos de ligação com o caso, segundo informações da Procuradoria Nacional Antiterrorismo citadas pela agência AFP.

O órgão, no entanto, não deu mais detalhes sobre as novas prisões. O suposto autor do atentado já era monitorado pelas autoridades por risco de extremismo e era alvo de uma ordem de expulsão da França.

O ataque ocorreu em um movimentado mercado em Mulhouse na tarde de sábado, durante uma manifestação em apoio à República Democrática do Congo, país africano que é palco de uma guerra.

Um português de 69 anos morreu, e cinco policiais ficaram feridos, sendo dois deles de forma grave. De acordo com testemunhas, o argelino teria dito “Allahu Akbar” (“Deus é grande” em árabe), uma espécie de grito de guerra de extremistas islâmicos.

O presidente da França, Emmanuel Macron, afirmou que “não há dúvidas de que se trate de um atentado terrorista islamista”, porém o ministro do Interior, Bruno Retailleau, apontou que o suspeito tem um “perfil esquizofrênico” e que a agressão apresenta uma “dimensão psiquiátrica”. (ANSA).