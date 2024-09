França perde em casa para a Itália (3-1) na estreia na Liga das Nações

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 06/09/2024 - 19:10 Para compartilhar:

A França, vice-campeã mundial, perdeu para a Itália por 3 a 1 nesta sexta-feira (6), no Parque dos Príncipes, em Paris, na primeira rodada da Liga das Nações.

“Isso machuca a todos nós. Parabéns à Itália, deixamos a desejar, mas não podemos pensar muito nisso. É minha responsabilidade, temos que aceitar isso sem procurar desculpas”, disse o técnico francês Didier Deschamps.

Os ‘Bleus’ saíram na frente aos 13 segundos de jogo com um gol do atacante do Paris Saint-Germain Bradley Barcola, o mais rápido da história da seleção francesa.

Barcola partiu da esquerda e aproveitou um erro de Giovanni Di Lorenzo para superar o goleiro Gianluigi Donnarumma, seu companheiro de PSG.

O jogador de 22 anos, titular da França pela segunda vez, fez seu primeiro gol em seis jogos.

No dia 23 de março, os ‘Bleus’ sofreram o gol mais rápido de sua história, diante da Alemanha, em Lyon, quando Florian Wirtz marcou aos sete segundos.

A Itália não sentiu o gol relâmpago e virou o jogo marcando com Federico Dimarco (30′), Davide Frattesi (51′) e Giacomo Raspadori (74′).

Dois meses depois da eliminação na semifinal da Eurocopa, a França perdeu a principal característica que mostrou no torneio continental, a solidez defensiva.

O resultado coloca pressão sobre Deschamps. De fato, uma parte do Parque dos Príncipes gritou o nome de Zinedine Zidane como um pedido para que o ídolo assuma o comando da seleção.

Os dois líderes do time francês, Kylian Mbappé e Antoine Griezmann, a exemplo de toda a campanha na Euro, tiveram mais uma atuação apagada.

Mbappé, de volta ao estádio do PSG depois de fechar com o Real Madrid, não levou perigo, enquanto Griezmann praticamente não teve influência no jogo.

A Itália, ausente das duas últimas Copas do Mundo e eliminada nas oitavas de final da Euro, ganha muita confiança em sua nova tentativa de reconstrução.

“O gol aos 13 segundos é algo que poderia ter nos deixado loucos, mas reagimos muito bem. Mantivemos o foco e fizemos coisas boas, além dos gols. Fomos gigantes esta noite”, disse o técnico da seleção italiana, Luciano Spalletti.

Na próxima segunda-feira, a França enfrentará a Bélgica pela segunda rodada do Grupo 2 da Liga A, enquanto a ‘Azzurra’ terá pela frente a seleção de Israel no mesmo dia.

