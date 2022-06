França perde em casa de virada para Dinamarca na estreia da Liga das Nações

A França, atual campeã mundial, foi surpreendida em casa nesta sexta-feira pela Dinamarca ao ser derrotada por 2 a 1 no Stade de France, de virada, na estreia da Liga das Nações.

O atacante Karim Benzema abriu o placar para os ‘Bleus’ aos seis minutos do segundo tempo, mas os dinamarqueses chegaram à vitória com dois gols de Andreas Cornelius, aos 23 e aos 33.





Esta foi a primeira derrota das seleção francesa na temporada, a primeira desde a Eurocopa do ano passado. Agora, o time do técnico Didier Deschamps – ausente na partida pelo recente falecimento de seu pai – é o terceiro do Grupo 1 da Liga A, atrás de Dinamarca e Áustria, que hoje venceu por 3 a 0 a Croácia, próxima adversária da França.

Além da derrota, os ‘Bleus’ perderam por lesão o atacante Kyliam Mbappé, que nos acréscimos da primeira etapa sentiu dores no joelho esquerdo e recebeu atendimento médico no gramado. Sem condições de continuar, foi substituído no intervalo por Christopher Nkunku.

“Está com dores no joelho, será substituído por precaução”, disse ao canal M6 o auxiliar Guy Stéphan, que hoje comandou a equipe, antes do início do segundo tempo.

