França: Moody’s altera perspectiva para rating Aa2 do país de estável para negativa

25/10/2024 - 18:10

A Moody’s reduziu a perspectiva para o rating da França de estável para negativa, diante da deterioração fiscal. A agência de avaliação de risco de crédito manteve a nota Aa2 para os títulos soberanos do país.

A piora da perspectiva deve-se ao risco crescente de que é improvável que governo francês implemente medidas que impeçam déficits orçamentários maiores do que o esperado e uma deterioração na capacidade de pagamento da dívida, observou a Moody’s.

“A deterioração fiscal que já observamos está além das nossas expectativas e contrasta com governos de países com classificações semelhantes que tendem a consolidar as suas finanças públicas

no ambiente atual”, pontuou a agência.

A Moody’s salientou que os riscos para o perfil de crédito da França são agravados por um ambiente político e institucional que não é propício à uma coalizão em torno de medidas políticas que proporcionariam melhora sustentada no equilíbrio orçamentário. “Como resultado, a gestão do orçamento é mais fraca do que havíamos avaliado anteriormente”, afirmou a Moody’s.