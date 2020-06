França: ministro pede à Air France que não corte empregos de forma compulsória

O ministro de Finanças da França, Bruno Le Maire, pediu à Air France que não corte empregos de forma compulsória em seu plano de reestruturação, que está para ser divulgado nas próximas semanas.

A Air France pretende anunciar o plano no fim de junho ou início de julho, depois de ser gravemente atingida pela pandemia do novo coronavírus.

Segundo relatos da mídia, a empresa aérea francesa está considerando lançar um programa de demissão voluntária que afetaria mais de 8 mil funcionários. Em entrevista à emissora de rádio France Inter, Le Maire se recusou a confirmar os relatos, mas disse esperar que o total de cortes seja inferior a 8 mil.

“Haverá ajustes necessários”, disse o ministro, citando cortes que já foram anunciados por concorrentes como British Airways e Deutsche Lufthansa.

A Air France recebeu um pacote de resgate no valor de 7 bilhões de euros (US$ 7,87 bilhões), com garantias do governo, para tentar se recuperar da crise do coronavírus.

Por volta das 9h10 (de Brasília), a ação da Air France caía 3,4% na Bolsa de Paris. Fonte: Dow Jones Newswires.

