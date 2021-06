França lidera “grupo da morte” na Euro; Portugal e Alemanha também avançam

BUDAPESTE (Reuters) – Dois gols de pênalti de Cristiano Ronaldo ajudaram o atual campeão europeu, Portugal, a se classificar para as oitavas de final da Eurocopa, depois de um empate por 2 x 2 com a França, nesta quarta-feira, em uma conclusão dramática do Grupo F, que teve também a classificação da Alemanha.

A campeã mundial França venceu o chamado “grupo da morte”, no qual a Alemanha terminou em segundo lugar e Portugal em terceiro, com os mesmos pontos dos alemães.

Ronaldo colocou seu time na frente em cobrança de pênalti para se tornar o primeiro europeu na história de Copa do Mundo e Eurocopa a marcar um total de 20 gols nas duas competições.

O atacante francês Karim Benzema marcou dois gols para colocar seu time à frente do placar, mas Ronaldo empatou novamente de pênalti e igualou o iraniano Ali Daei como maior artilheiro de seleção com 109 gols.

A Alemanha teve de se recuperar de uma desvantagem para empatar em 2 x 2 com a Hungria em Munique, eliminando os húngaros, enquanto Portugal resistiu à pressão francesa em Budapeste para garantir um confronto com a Bélgica nas oitavas de final, dia 27 de junho, em Sevilha.

A França enfrentará a Suíça em Bucareste no dia 28, um dia antes de a Alemanha encarar a Inglaterra em Wembley.

(Reportagem de Peter Hall)

