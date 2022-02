França jogará amistosos contra Costa do Marfim e África do Sul em março

A seleção francesa, atual campeã mundial, vai disputar dois amistosos, contra a Costa do Marfim, em Marselha, e contra a África do Sul, em Lille, nos dias 25 e 29 de março, anunciou nesta sexta-feira a Federação Francesa de Futebol (FFF).

Os ‘Bleus’ de Didier Deschamps vão se concentrar no dia 21 de março para duas partidas preparatórias para a Copa do Mundo de 2022, que será realizada de 21 de novembro a 18 de dezembro no Catar.

A Costa do Marfim, 56ª no ranking da Fifa, não está classificada para a Copa do Mundo de 2022, nem a África do Sul (68ª no ranking da Fifa).

Os marfinenses também enfrentarão a Inglaterra em um amistoso no dia 29 de março em Wembley.

A última partida da França contra uma seleção africana foi em 15 de novembro de 2016, em um amistoso contra a Costa do Marfim (0-0).

