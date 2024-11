França, Itália e Portugal buscam vaga nas quartas da Liga das Nações

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 13/11/2024 - 15:32 Para compartilhar:

França, Itália e Portugal tentarão avançar às quartas de final da Liga das Nações da Uefa nas duas rodadas que encerram a fase de grupos na data Fifa de novembro, com a Inglaterra precisando de vitórias para conseguir o acesso à primeira divisão.

Com a atual campeã Espanha e a Alemanha já classificadas, restam seis vagas em disputa. A fase de quartas de final é uma novidade nesta edição da segunda principal competição do continente entre seleções.

A invicta Itália e Portugal precisam de apenas um ponto para se classificarem, enquanto a França também tem cenário favorável antes de receber Israel na quinta-feira, em jogo que contará com a mobilização de 4 mil agentes da polícia e militares no Stade de France, na periferia norte de Paris.

– ‘Jogo de alto risco’ –

“Será um jogo de alto risco”, dentro de “um contexto político muito tenso”, disse o chefe da polícia de Paris, Laurent Nuñez, uma semana depois dos episódios de violência ocorridos em Amsterdã entre grupos de indivíduos pró-palestinos e torcedores do Maccabi Tel-Aviv.

No campo, a torcida francesa não verá Kylian Mbappé, fora da convocação do técnico Didier Deschamps pela segunda vez consecutiva.

O treinador não quis explicar as razões pelas quais decidiu não chamar Mbappé, embora seja possível interpretar como uma tentativa de preservar o ídolo depois que seu nome foi vinculado pela imprensa sueca a uma investigação por estupro enquanto esteve em Estocolmo, não confirmada pelas autoridades.

Depois de receber Israel, a França viajará a Milão para enfrentar a Itália, líder do Grupo A2.

O time do técnico Luciano Spalletti jogará antes com a Bélgica sabendo que uma vitória ou um empate o leva às quartas em uma chave que ainda tem duas vagas abertas.

No Grupo A1, Portugal receberá a Polônia, que não poderá contar com o artilheiro Robert Lewandowski, com problemas na região lombar desde a derrota do Barcelona por 1 a 0 para a Real Sociedad no último domingo, pelo Campeonato Espanhol.

A seleção portuguesa, líder com dez pontos e comandada pelo astro Cristiano Ronaldo, viajará na sequência à Croácia, segunda colocada com sete.

Além disso, no Grupo A3, Holanda e Hungria se enfrentam em um duelo crucial para ambas as equipes, empatadas com cinco pontos, enquanto a Alemanha, classificada com 10, joga contra a lanterna Bósnia.

Dinamarca e Sérvia – 7 e 4 pontos – têm dois jogos para conseguir a outra vaga do Grupo A4, no qual a Espanha já está classificada.

Na quinta rodada, os dinamarqueses receberão os espanhóis na sexta-feira, enquanto a Suíça, lanterna com um ponto, joga em Zurique contra a Sérvia.

As quartas de final, com jogos de ida e volta, serão disputadas em março. O ‘Final 4’, com semifinais e final para determinar o campeão, acontece em junho.

– Inglaterra precisa vencer –

Na segunda divisão, a Inglaterra, vice-campeã europeia, chega pressionada esportiva e midiaticamente, entre a obrigação de vencer e o grande número de desfalques que o técnico interino Lee Carsley tem que administrar.

A derrota por 2 a 1 diante da Grécia em outubro, em pleno estádio de Wembley, complicou a missão dos ‘Three Lions’ de voltar à primeira divisão na Liga das Nações.

Para subir sem precisar passar por uma repescagem em março, os ingleses terão que derrotar a seleção grega em Atenas com pelo menos dois gols de diferença e depois vencer a Irlanda no domingo, em Londres.

Tudo isso sem Trent Alexander-Arnold (Liverpool), Declan Rice, Bukayo Saka (Arsenal), Phil Foden, Jack Grealish (Manchester City), Cole Palmer, Levi Colwill (Chelsea) e Aaron Ramsdale (Southampton), todos “indisponíveis” segundo a Federação Inglesa.

O anúncio dos desfalques, na última segunda-feira, provocou uma enxurrada de comentários irônicos na imprensa britânica, que considera que em muitos casos existe um pretexto para descansar na janela internacional.

Será a última concentração de Carsley antes de entregar o comando da seleção inglesa a Thomas Tuchel, anunciado em outubro e cujo trabalho começa em janeiro.

