A França goleou o Marrocos por 4 a 0 nesta terça-feira (8), em Adelaide, e se classificou para as quartas de final da Copa do Mundo feminina, em que irá enfrentar a anfitriã Austrália no próximo sábado (12).

As francesas dominaram o duelo desde o início e abriram 3 a 0 logo no primeiro tempo com Kadidiatou Diani (15′), Kenza Dali (20′) e Eugénie Le Sommer (23′), que fechou a goleada na etapa final (70′).

