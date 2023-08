França goleia Marrocos (4-0) e avança às quartas da Copa feminina

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 08/08/2023 - 11:46 Compartilhe

A França goleou o Marrocos por 4 a 0 nesta terça-feira (8), em Adelaide, e se classificou para as quartas de final da Copa do Mundo feminina, em que irá enfrentar a anfitriã Austrália no próximo sábado (12).

Em sua primeira participação no Mundial feminino, a seleção marroquina surpreendeu ao avançar às oitavas de final, deixando de fora a Alemanha na fase de grupos.

“Podemos nos orgulhar de muitas coisas hoje. É inimaginável. É mais do que fantástico. Não podemos esquecer que estávamos começando a construir esse time há três anos. Temos que nos alimentar do que vivemos nesta Copa do Mundo”, analisou o técnico do Marrocos, o francês Reynald Pedros.

As francesas dominaram o duelo desde o pontapé inicial e o primeiro gol saiu logo aos 15 minutos, em uma jogada rápida pela esquerda que Kadidiatou Diani concluiu mandando a bola para as redes de cabeça.

Pouco depois (20′), Diani serviu Kenza Dali para fazer o segundo e, sem dar chances de reação para as marroquinas, Eugénie Le Sommer fez o terceiro (23′) aproveitando mais um passe decisivo da camisa 11.

“É sempre um prazer marcar. O time está indo bem. Chegamos com confiança e isso também é importante para o futuro. Estamos preparadas para as quartas de final”, comemorou a experiente Le Sommer depois da partida.

Enquanto a França mostrava toda sua superioridade, Marrocos lutava para conseguir sair do campo defensivo com a bola.

Aos 25 da segunda etapa, Le Sommer, maior artilheira da história da seleção francesa, fechou a goleada diante dos 13.557 espectadores no Hindmarsh Stadium.

“Cumprimos o nosso objetivo. Nós sempre queremos um pouco mais, mas tudo bem. Agora temos que pensar nas quartas de final”, declarou o técnico da França, Hervé Renard, em entrevista à emissora M6.

Nas últimas edições do Mundial feminino, as ‘Bleues’ foram eliminadas justamente nas quartas, um tabu que a equipe de Renard tentará quebrar no sábado, em Brisbane, contra as australianas.

Por sua vez, as donas da casa tiveram o retorno da estrela Sam Kerr, recuperada de lesão na panturrilha, e vão contar com o apoio de 50 mil torcedores no estádio Suncorp.

hgs/dam/cb/yr

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias