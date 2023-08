França gastará US$ 216 milhões para destruir 80 milhões de galões de vinho excedente

Diego Sousai Diego Sousa https://istoe.com.br/autor/diego-sousa/ 30/08/2023 - 4:13 Compartilhe

O governo francês pagará aos seus produtores de vinho cerca de 216 milhões de dólares para destruir quase 80 milhões de galões de vinho excedente que não conseguiram vender.

Os produtores de vinho franceses estão a ser socorridos depois de terem sido atingidos por uma confluência de dificuldades – incluindo a sobreprodução, a inflação, o aumento vertiginoso dos custos e a mudança de hábitos de consumo entre os cidadãos franceses que optam por outras opções de bebidas num ambiente hipercompetitivo.

A invasão russa da Ucrânia também interrompeu os envios de fertilizantes e garrafas, enquanto as alterações climáticas estão a causar estragos nos produtores que têm de enfrentar condições meteorológicas extremas.

O ministro da Agricultura francês, Marc Fesneau, disse à AFP na sexta-feira que o governo está pagando aos agricultores para destruir o excesso de vinho, a fim de permitir que os produtores de vinho, que não conseguiriam obter lucro se baixassem o preço do vinho excedente, “encontrassem fontes de receita”. de novo.”

Na região sudoeste de Bordéus, famosa pelas suas vinhas, os agricultores tiveram de adiar a época de colheita, que começava em meados de Setembro, para meados de Agosto devido à grave seca.

O governo francês está a oferecer uma compensação aos viticultores de Bordéus se decidirem reaproveitar as suas terras e destruir as suas vinhas.

Os fundos governamentais permitirão aos agricultores destilar o álcool do vinho excedente em álcool puro, que poderá então ser vendido com prejuízo a produtores que fabricam cosméticos, perfumes e produtos de limpeza.

Nos últimos 10 anos, as vendas de vinho tinto caíram 32% em França, onde os jovens consomem opções não alcoólicas, cerveja e rosé.

Os produtores de vinho também lutaram para se recuperar da pandemia do coronavírus, quando os restaurantes foram fechados e as feiras comerciais canceladas.

“Estamos produzindo demais e o preço de venda está abaixo do preço de produção, por isso estamos perdendo dinheiro”, disse Jean-Philippe Granier, da associação de produtores de vinho de Languedoc, ao The Guardian.

Os desafios enfrentados pela indústria vinícola francesa imitam os dos produtores de uvas dos EUA, que também têm de enfrentar um declínio na procura de vinho.

No início deste ano, o Silicon Valley Bank divulgou um estudo intitulado “Relatório sobre o estado da indústria vinícola dos EUA”, que concluiu que os americanos com mais de 60 anos são o único grupo de consumidores que bebem mais vinho do que nos anos anteriores.

O relatório concluiu que “os compradores mais jovens estão cada vez menos envolvidos com a categoria de vinhos”.

Segundo o relatório, pouco mais de um terço (35%) das pessoas com idades entre 21 e 29 anos consome álcool, mas não bebe vinho.

Esse número cai para 28% para indivíduos entre 50 e 59 anos.

O ano passado foi o segundo ano consecutivo de crescimento negativo quando se mede o consumo total de vinho nos EUA em volume, de acordo com o relatório do Silicon Valley Bank.





