AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 23/07/2023 - 9:15 Compartilhe

A seleção francesa não conseguiu superar a defesa da Jamaica com quem empatou em 0 a 0 na estreia das duas seleções na Copa do Mundo feminina, pelo Grupo F (do Brasil) neste domingo (23), em Sidney, na Austrália.

As francesas dominaram mas em nenhum momento encontraram uma brecha na sólida defesa jamaicana, e agora terão um segundo duelo importante contra o Brasil no sábado (29), que pode ser decisivo na classificação para as oitavas de final.

ali-ama-tmn/ole/aam

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias