França fica só no empate (0-0) com Jamaica pelo grupo F, do Brasil, na Copa feminina

AFP - 23/07/2023 - 10:04

A seleção francesa não conseguiu superar a defesa da Jamaica com quem empatou em 0 a 0 na estreia das duas seleções na Copa do Mundo feminina, pelo Grupo F (do Brasil) neste domingo (23), em Sidney, na Austrália.

As francesas dominaram diante de 39.045 torcedores sob uma chuva intensa no Sydney Football Stadium mas em nenhum momento encontraram uma brecha na sólida defesa jamaicana.

Na reta final, as europeias acreditaram que venceriam o jogo diante da equipe adversária que jogou com uma a menos, após a expulsão de Khadija Shaw, atacante do Manchester City.

Quase nos acréscimos, o grito de gol das francesas ficou preso na garganta em uma cabeçada de Kady Diani em que a bola foi desviada primeiro para o travessão e depois para a trave, sem entrar (minuto 90).

“O segundo tempo foi muito melhor. Empatamos contra uma equipe que deu tudo de si e não conseguimos marcar”, disse o técnico francês Hervé Renard, após o duelo.

“Mas, às vezes, podemos começar uma competição modestamente e depois tudo correrá melhor.”

O ponto tira as francesas da liderança provisória do grupo F, antes do duelo de segunda-feira entre Brasil e Panamá às 8h00 (horário de Brasília). A Jamaica, por sua vez, conquistou assim seu primeiro ponto em sua história em uma Copa do Mundo feminina.

O segundo jogo da seleção francesa neste Mundial, contra o Brasil, no sábado, poderá ser decisivo para a classificação às oitavas de final.

“Será um jogo importante, mas também haverá uma terceira partida e você podem contar conosco, não se preocupem”, garantiu Renard antes do jogo contra o Brasil.

