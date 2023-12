França fechará embaixada no Níger, segundo fontes diplomáticas

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 21/12/2023 - 18:11 Para compartilhar:

A França fechará sua embaixada no Níger, onde o ressentimento contra a ex-potência colonial cresceu desde o golpe de Estado em julho, porque não pode mais “funcionar normalmente nem cumprir suas missões”, disseram fontes diplomáticas nesta quinta-feira (21).

“Após o ataque em 30 de julho contra nossa embaixada e depois do bloqueio de nossas instalações pelas forças nigerinas, retiramos a parte essencial de nosso pessoal diplomático no final de setembro”, afirmaram as fontes.

A delegação francesa neste país da África Ocidental “não está mais em condições de funcionar normalmente ou cumprir suas missões. Diante dessa situação, decidimos fechar em breve nossa embaixada”, disseram as fontes.

“Nesse contexto, tivemos que demitir e indenizar” os funcionários locais da embaixada, acrescentaram.

A medida, extremamente rara, ocorre após o Níger ordenar, em 12 de dezembro, que os soldados franceses destacados no país no âmbito da luta contra o jihadismo saíssem antes de sexta-feira, 22 de dezembro.

Os militares, que tomaram o poder após o golpe de Estado em 26 de julho, exigiram rapidamente a saída do contingente francês, composto por cerca de 1.500 homens, e denunciaram vários acordos de defesa com Paris.

