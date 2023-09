França estende tapete vermelho para Charles III em sua primeira visita como rei

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 20/09/2023 - 17:10 Compartilhe

O rei britânico, Charles III, é o convidado de honra de um jantar suntuoso no Palácio de Versalhes, nesta quarta-feira (20), primeiro dia de sua visita oficial à França para confirmar a união entre os dois países mesmo com o Brexit.

O monarca e a mulher, Camilla, foram recebidos calorosamente pelo presidente e pela primeira-dama da França, Emmanuel Macron e Brigitte. Esta última voltou a cumprimentar Camilla com dois beijos e ainda a ajudou a colocar de volta a capa de seu vestido, da marca francesa Dior, dois gestos impensáveis na época da falecida rainha Elizabeth II.

Durante o brinde, Charles III pediu que França e Reino Unido “revitalizem” seus laços: “Cabe a todos nós revitalizar nossa amizade, para que esteja à altura dos desafios do século XXI”, declarou o soberano, de 74 anos.

Prevista para março, a primeira viagem de Charles III ao exterior desde sua ascensão ao trono, em setembro de 2022, deveria ter sido à França, mas um conflito social o obrigou a adiá-la, e seu primeiro destino foi a Alemanha.

À tarde, políticos, empresários e diplomatas de ambos os países, além de celebridades como o cantor Mick Jagger e o ator Hugh Grant, entre outros, passaram pelo tapete vermelho estendido em Versalhes. O jantar – lagosta azul, aves de Bresse e macaron de rosas de sobremesa – acontece na Galeria dos Espelhos, onde Elizabeth II foi recebida com um almoço em 1957.

Charles III visitará amanhã o mercado das flores, perto da catedral de Notre-Dame em Paris e que, desde 2014, leva o nome de Elizabeth II, que gostava de visitar o local. Ele disse querer “seguir os passos de sua mãe”, explicou a presidência francesa.

– Recepção –

Sob o céu azul de Paris, Emmanuel Macron e a mulher deram as boas-vindas à tarde ao casal real no Arco do Triunfo, onde teve início a visita de três dias dos britânicos à França. Os chefes de Estado percorreram a icônica avenida Champs-Élysées em um conversível, escoltados por 136 cavalos da Guarda Republicana, rumo ao Palácio do Eliseu, onde se reuniram.

Após o encontro, Macron e Charles III caminharam até a embaixada britânica, parando para cumprimentar parisienses que os aguardavam atrás de cercas de segurança. Alguns gritavam “Viva o rei!”.

“Tem um padrão muito alto”, comentou Ellie, enfermeira australiana que viaja pela Europa. “A rainha Elizabeth era uma pessoa mais próxima do povo”.

“Trata-se do rei Charles III se posicionando no cenário internacional como um líder público”, comentou o especialista em realeza e historiador real Ed Owens, para quem o soberano abordará durante a viagem suas preocupações com o clima e o meio ambiente.

A viagem do rei, que mantém uma relação pessoal muito boa com Macron, também é vista como uma estratégia de “soft power” do primeiro-ministro britânico, Rishi Sunak, para restabelecer as relações entre ambos os países.

– Estreitar relações –

A saída do Reino Unido causou tensões políticas em ambos os lados do Canal da Mancha sobre a pesca ou a migração, entre outros temas. O presidente francês teve uma relação particularmente complicada com o ex-premiê britânico Boris Johnson.

“A visita chega em um contexto de estreitamento dos laços entre o Reino Unido e a França”, comemorou a Presidência francesa. Em abril, os dois países devem celebrar o 120º aniversário da Entente Cordiale, que pôs fim a séculos de conflito entre eles.

Para o historiador Fabien Oppermann, “sempre que se quis marcar uma relação privilegiada com a Inglaterra, houve uma recepção em Versalhes”, como em 1957, um ano após a crise do Canal de Suez. Em um contexto de inflação, porém, este banquete pode afetar a imagem de Macron, seis meses depois da crise por sua impopular reforma da Previdência.

Autoridades mobilizaram 8.000 policiais e agentes, dispositivo que chegará a 12.000 na sexta, quando a visita do rei coincidirá com a do papa Francisco a Marselha (sudeste).





