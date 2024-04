França está disposta a investir junto com Marrocos no Saara Ocidental

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 04/04/2024 - 20:27 Para compartilhar:

A França está disposta a investir junto com Marrocos no disputado território do Saara Ocidental, reivindicado pelos independentistas da Frente Polisário, declarou, nesta quinta-feira (4), o ministro do Comércio Exterior francês, Franck Riester, durante uma visita ao reino alauita.

“Devemos trabalhar juntos, temos interesses comuns”, afirmou Riester na Câmara de Comércio e Indústria Francesa em Casablanca, durante uma visita de dois dias ao Marrocos.

Diante dos jornalistas, o ministro francês elogiou os “esforços” realizados pelo Marrocos em relação aos “investimentos no Saara”.

A França está “disposta a apoiar esses esforços”, declarou Riester, indicando que a Proparco, subsidiária da Agência Francesa de Desenvolvimento dedicada ao setor privado, poderia contribuir para o financiamento de uma linha de alta tensão entre Dakhla (no sul do Saara Ocidental) e Casablanca.

Em Rabat, Riester se reuniu com o ministro da Indústria e Comércio, Ryad Mezzour, e com o ministro delegado para o Investimento, Mohcine Jazouli.

O Saara Ocidental, uma antiga colônia espanhola, é um território em sua maioria controlado pelo Marrocos, mas reivindicado pelos independentistas saarauís da Frente Polisário, apoiados pela Argélia.

A ONU o considera um “território não autônomo”.

Marrocos defende um plano de autonomia sob sua soberania, enquanto a Frente Polisário exige um referendo de autodeterminação patrocinado pelas Nações Unidas.

Durante uma visita a Rabat em fevereiro, o ministro das Relações Exteriores da França, Stéphane Séjouré, reiterou o apoio “claro e constante” de seu país ao plano de Marrocos de criar um estatuto de autonomia para o Saara Ocidental.

A França é o principal investidor estrangeiro no Marrocos, e o comércio entre os dois países alcançou um recorde de 14 bilhões de euros (R$ 76,4 bilhões) em 2023.

