França enfrentará Dinamarca e Espanha pegará Alemanha na fase de grupos da Copa do Mundo

Por Simon Evans e Ossian Shine

DOHA (Reuters) – Atual campeã mundial de futebol, a seleção francesa terá pela frente Dinamarca e Tunísia no Grupo D da próxima edição da Copa do Mundo, que começará no dia 21 de novembro com a partida entre o anfitrião Catar e a seleção do Equador.

Os Estados Unidos vão enfrentar a Inglaterra e o Irã no Grupo B do torneio, e a Espanha pegará a Alemanha no encontro entre campeões mundiais no Grupo E.

O Grupo G ficou como um dos mais difíceis, colocando a seleção brasileira contra Sérvia, Suíça e Camarões.

O sorteio aconteceu após uma apresentação musical e visual de 45 minutos, e o presidente da Fifa, Gianni Infantino, prometeu que o evento deste ano será “o melhor torneio de todos os tempos”.

O emir do Catar, xeque Tamim bin Hamad al-Thani, saudou os convidados do evento, entre eles os técnicos das seleções, jogadores vencedores de edições passadas do Mundial e autoridades do futebol que esperavam para descobrir os confrontos e as chaves de suas seleções na cerimônia apresentada pelo ator Idris Elba e pela jornalista Reshmin Chowdhury.

A escolha do Catar em 2010 para sediar a Copa do Mundo foi muito criticada, e o país tem sido questionado sobre sua situação em relação aos direitos humanos.

O torneio acontece entre 21 de novembro e 18 de dezembro e pela primeira vez será disputado no Oriente Médio.

Saiba mais