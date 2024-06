França empate sem gols com Canadá no último teste antes da Eurocopa

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 09/06/2024 - 18:53 Para compartilhar:

A seleção francesa, com Kylian Mbappé no banco de reservas e só entrando no segundo tempo, não passou de um empate em 0 a 0 com o Canadá em amistoso disputado neste domingo (9), em Bordeaux, no último teste da equipe antes da disputa da Eurocopa 2024 (14 de junho – 14 de julho).

Os ‘Bleus’ vão estrear no torneio continental no dia 17 de junho, contra a Áustria, em Düsseldorf.

Por sua vez, o Canadá fará seu primeiro jogo na Copa América 2024 no dia 20 de junho, contra a campeã Argentina, em Atlanta (Estados Unidos).

