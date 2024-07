França elimina Portugal nos pênaltis e vai enfrentar Espanha nas semis da Euro

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 05/07/2024 - 20:32 Para compartilhar:

A França de Kylian Mbappé se classificou para as semifinais da Eurocopa ao vencer Portugal de Cristiano Ronaldo na decisão por pênaltis (5-3 após um empate em 0 a 0), nesta sexta-feira (5), em Hamburgo.

Na próxima terça-feira (9), em Munique, os franceses vão enfrentar pela penúltima fase da competição a Espanha, que poucas horas antes venceu a anfitriã Alemanha na prorrogação (2-1).

Depois de um jogo sem gols, nas penalidades todos conseguiram converter suas cobranças, exceto o português João Félix, que acertou a trave e acabou eliminando sua seleção.

“Perdemos, mas com orgulho, dando tudo”, destacou o técnico de Portugal, o espanhol Roberto Martínez. “Os jogadores vão crescer muito com esta experiência e voltaremos mais fortes”, acrescentou.

– Revanche de 2016 –

Oito anos depois de Portugal ter estragado ‘sua’ Eurocopa em 2016, ao derrotá-los na final em Paris, os “Bleus” tiveram uma doce vingança.

A França mais uma vez chega às semifinais em um grande torneio. “Está se tornando um hábito, mas não devemos banalizar. Sempre digo isso”, afirmou o técnico francês Didier Deschamps.

O jogo “foi decidido nos pequenos detalhes, mas estou muito feliz pelo grupo que se esforçou ao máximo e nos levou ao triunfo”, acrescentou.

A França continua na disputa pelo título apesar de decepcionar com seu jogo e eficiência ofensiva, com apenas três gols marcados nos cinco jogos disputados no torneio até o momento.

Esse desencanto é simbolizado por sua estrela Kylian Mbappé, que voltou a jogar com a máscara que protege o nariz fraturado e que mais uma vez desapareceu na partida. Ele até foi substituído no intervalo da prorrogação.

Mbappé terá a oportunidade de se redimir contra os espanhóis. Já Cristiano Ronaldo não terá essa chance. Aos 39 anos pode ter se despedido definitivamente de um torneio que disputou pela sexta vez e no qual ficou sem marcar pela primeira vez em uma edição.

Toda a expectativa que o duelo havia gerado nos dias anteriores esfriou desde o início, quando os dois times fizeram um primeiro tempo sem brilho e sem chances claras.

O português Bruno Fernandes (16′) e o francês Theo Hernández (20′) tiveram duas das poucas oportunidades, em ambos os casos com disparos da entrada da área, tendência dominante nas tentativas ofensivas nesse primeiro tempo.

– Sem poder de fogo –

Na segunda etapa, o jogo começou a esquentar por volta do minuto 60, com Portugal iniciando os ataques.

O goleiro francês Mike Maignan defendeu duas vezes a sua equipe, primeiro num chute cruzado de Bruno Fernandes na área (61′) e depois num disparo de Vitinha (64′). Entre esses dois lances, João Cancelo finalizou ligeiramente para fora (62′).

A França respondeu com uma grande chance de Randal Kolo Muani (66′), que Ruben Dias tocou apenas o suficiente para impedir o gol, e outra com um chute cruzado de Eduardo Camavinga que raspou a trave da seleção portuguesa.

Ousmane Dembelé, que havia entrado pouco antes no lugar do novamente apagado Antoine Griezmann, chutou de pé esquerdo e a bola passou rente à quina da trave (73′).

– João Félix perde pênalti –

Mbappé, num lampejo, tentou a sorte com um disparo de longa distância nos acréscimos (90’+3), mas foi fraco demais, assim como a sua contribuição ao jogo.

Na prorrogação, Portugal teve as melhores oportunidades, embora sem concretizá-las.

Cristiano Ronaldo (94′) mandou muito alto e Rafael Leão (102′) encontrou um providencial Dayot Upamecano. Aos 107 minutos, João Félix cabeceou para a rede pelo lado de fora, gelando por alguns momentos o sangue dos torcedores franceses.

Vieram as cobranças de pênalti e aí o próprio João Félix mandou a bola na trave e deu a classificação aos franceses, que haviam perdido nas últimas três vezes em que tiveram que decidir nos pênaltis em grandes torneios.

