França e Inglaterra cumprem expectativas nas Eliminatórias para Eurocopa

França e Inglaterra tiveram jogos tranquilos fora de casa e não falharam, ao vencerem Gibraltar por 3 a 0 e Malta por 4 a 0, respectivamente, nesta sexta-feira na abertura da terceira rodada das Eliminatórias para a Euro-2024.

As seleções lideram seus respectivos grupos com 9 pontos cada e tudo parece estar indo bem para as duas.

Já a Alemanha, como país-sede da Eurocopa, está oficialmente classificada para o torneio e não disputa estas Eliminatórias. Nesta sexta-feira, voltou a decepcionar ao perder para a Polônia (1-0), no amistoso disputado em Varsóvia.

. Grupo B: Mbappé não se esconde

Em meio aos rumores e especulações sobre seu futuro no Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé fez o que melhor sabe fazer: balançou a rede. Nesta sexta-feira o gol foi de pênalti (45+3′) contra a fraca equipe de Gibraltar, em Faro (Portugal).

Antes disso, seu companheiro de equipe Olivier Giroud (3′) havia aberto o placar e o terceiro para os ‘Bleus’ foi um gol contra, de Aymen Mouelhi (78′).

Giroud, aos 36 anos, ampliou seu recorde de gols pela seleção francesa, chegando agora a 54.

“O objetivo era vencer e fazer o trabalho, mas poderíamos ter marcado mais gols, embora o goleiro tenha feito boas defesas. Sempre dá para fazer melhor com mais velocidade, mas o campo não nos favoreceu”, explicou o técnico francês Didier Deschamps.

A França tem três pontos de vantagem sobre a segunda do grupo, a Grécia, que venceu a Irlanda por 2 a 1. Ainda sem pontuar após duas partidas disputadas, os irlandeses se complicam na caminhada rumo à Alemanha-2024.

Franceses e gregos se enfrentam na próxima segunda-feira (dia 19).

. Grupo C: Inglaterra passeia em Malta

Em um jogo que mais pareceu um treino, a Inglaterra garantiu a vitória logo cedo em sua visita a Malta, a quem goleou por 4 a 0.

Um gol contra de Ferdinando Apap (aos 8 minutos) abriu o caminho para o triunfo e Trent Alexander-Arnold ampliou aos 28. Os dois últimos gols ingleses foram de pênalti, cobrados por Harry Kane (31′) e Callum Wilson (83′).

No Grupo C, os ingleses mantêm uma campanha 100%, com 9 pontos em três jogos, depois das vitórias sobre Itália (2-1) e Ucrânia (2-0), nas primeiras rodadas, em março passado.

Já Malta sofreu três derrotas em três jogos. Perdeu em março para Macedônia do Norte e Itália.

“Sabemos que temos qualidade para vencer o jogo, então é uma questão de mentalidade. E acho que foi excelente desde o início”, aplaudiu o técnico Gareth Southgate.

Na classificação, a Inglaterra soma 9 pontos, 6 a mais que a segunda colocada, a Ucrânia, que tem um jogo a menos e que nesta sexta-feira venceu a Macedônia do Norte por 3 a 2, depois de estar perdendo por 2 a 0.





A Itália (com três pontos após dois jogos disputados) não joga nesta janela de junho neste grupo por estar envolvida no ‘Final Four’ da Liga das Nações, em que na quinta-feira foi eliminada nas semifinais pela Espanha (2-1), na Holanda.

. Grupo D: ‘era pós-Bale’ se complica

O País de Gales segue sofrendo na ‘era pós-Bale’ e nesta sexta-feira perdeu em casa por 4 a 2 para a Armênia.

Com 4 pontos em três jogos, os galeses são terceiros do seu Grupo D, liderado pela Turquia (9 pontos), que venceu a Letônia fora de casa por 3 a 2.

Essa partida teve um desfecho louco. A Turquia chegou aos acréscimos vencendo por 2 a 1 contra um adversário que jogava com dez homens, mas os letões conseguiram empatar aos 94 minutos por intermédio de Kristers Tobers. Um minuto depois, Irfan Kahveci respondeu fechando o placar em 3 a 2 para os turcos.

. Grupo H: igualdade total

A Dinamarca, derrotada em março no Cazaquistão, precisava vencer nesta terceira rodada. E assim o fez, embora tenha sofrido: derrotou a Irlanda do Norte em casa por 1 a 0, com gol de Jonas Wind no início do segundo tempo.

Os dinamarqueses somam 6 pontos, os mesmos de outras três seleções: Cazaquistão, Finlândia e Eslovênia.

Nesta sexta-feira, os cazaques venceram por 3 a 0 em sua visita à modesta seleção de San Marino enquanto a Finlândia derrotou por 2 a 0 a Eslovênia, que havia vencido os dois primeiros jogos.

. Grupo I: vitória apertada da Suíça

A Suíça venceu como visitante a seleção de Andorra por 2 a 1, mas apesar do placar magro conseguiu manter sua campanha 100% no Grupo I, que lidera com 9 pontos.

Atrás dela está a Romênia, em segundo lugar com 7 pontos após o empate em 0 a 0 fora de casa com Kosovo, enquanto Israel está em terceiro com 4 pontos graças à vitória sobre a Bielorrússia por 2 a 1.





