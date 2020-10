França e Croácia se enfrentam em reedição da final da Copa de 2018 Franceses são favoritos para a vitória na Liga das Nações, mas croatas querem surpreender com a presença de Modric. Confira outros jogos que terão nesta quarta-feira pela Europa

A seleção francesa viaja para encarar a Croácia pela 4ª rodada do Grupo 3 da Liga das Nações nesta quarta-feira, às 15h45 (horário de Brasília), em jogo que reedita a última final de Copa do Mundo. Em segundo lugar, o time comandado por Didier Deschamps quer tomar a liderança de Portugal, enquanto os mandantes sonham com uma classificação improvável. Apesar do favoritismo, o técnico francês elogiou a equipe local e citou a volta de Modric como um perigo a ser cuidado.

– Modric é um grande jogador e a Croácia será naturalmente mais forte. Ele tem uma influência, é um líder técnico e psicológico. Não foi um Bola de Ouro à toa.

Pelo lado croata, o zagueiro Lovren se mostra preocupado com os grandes nomes da seleção francesa, principalmente no setor ofensivo. O defensor alertou para um melhor posicionamento dos jogadores do seu setor, mas disse acreditar em um bom jogo dentro de casa para superar os atuais campeões do mundo.

No mesmo grupo, Portugal recebe a Suécia no mesmo horário, mas sofreu um baque com a confirmação de que Cristiano Ronaldo está fora da partida por ter testado positivo para Covid-19. Ainda assim, o time de Fernando Santos é favorito contra o lanterna do grupo que não pontuou nas três primeiras rodadas.

Grupo 2



Após boa vitória contra a Bélgica, a Inglaterra recebe a Dinamarca nesta quarta-feira, às 15h45 (horário de Brasília), e busca se consolidar na liderança do grupo e dar mais um passo rumo a semifinal do torneio. Gareth Southgate não irá contar com os laterais Ben Chilwell e Trippier para a partida.

Já a Bélgica irá fazer seu segundo jogo na estrada, mas desta vez contra a Islândia no mesmo horário do outro jogo do grupo. Apesar do favoritismo para vencer o time que perdeu os três jogos que fez, o elenco de Roberto Martínez sofreu com a baixa da estrela Kevin De Bruyne, que retornou ao Manchester City lesionado.

Grupo 1



Brigando pela liderança do grupo, Itália e Holanda se enfrentam também na quarta-feira, às 15h45 (horário de Brasília). A equipe de Mancini lidera a chave com cinco pontos, enquanto os holandeses estão logo atrás com quatro. Esse jogo pode ser decisivo para a classificação final e a ida de um dos times para a semifinal da Liga das Nações. A Polônia, que também tem quatro pontos, recebe a Bósnia em casa e é favorita.

