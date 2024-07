França diz que Nunes tem ‘medo de ser prefeito’ e chama Marçal de ‘falso multimilionário’

João Vitor Revedilhoi João Vitor Revedilho https://istoe.com.br/autor/joao-vitor-revedilho/ 27/07/2024 - 14:03 Para compartilhar:

O ministro do Empreendedorismo, Márcio França, atacou o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), e afirmou ele “tem medo” do cargo. As declarações foram dadas neste sábado, 27, durante a convenção que confirmou a deputada Tabata Amaral (PSB) como candidata à prefeitura.

França criticou as promessas de Nunes e afirmou que ele deve ser o alvo dos candidatos à eleição em SP. O ministro ainda chamou de “cinza”, ao citar o desconhecimento do eleitorado.

“O sujeito já é o atual prefeito. Tudo o que ele falar que vai fazer, vou perguntar o porquê não fez até agora. A pessoa está cheia de ideias no final do mandato”, afirmou.

“É uma pessoa meio cinza, as pessoas não o conhecem. Ele não se sente prefeito. Ele é um prefeito envergonhado, tem medo de ser prefeito”, concluiu.

Márcio França ainda acusou Ricardo Nunes de se esconder atrás de apadrinhados políticos, como o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos). Ele comparou as eleições deste ano com a do governo do estado em 2022 e reiterou a confiança de que Nunes não disputará o segundo turno.

“Ele terceirizou a prefeitura para os grupos políticos que controlam a cidade. A disputa real será com ele. Vamos disputar quem estará apto a ir para o segundo turno”, acusou Márcio França.

O ministro aproveitou para alfinetar o pré-candidato Pablo Marçal (PRTB), que protagonizou polêmicas com Tabata Amaral. Além de críticas pela jovialidade da deputada, Marçal insinuou que a parlamentar teria abandonado pai durante a dependência de drogas.

França comparou o coach ao Padre Kelmon, que foi candidato à presidência da República em 2022. O ministro ainda colocou em xeque o patrimônio financeiro do coach.

“Na última eleição tinha um padre fake, o padre Kelmon, depois descobriram que era padre coisa nenhuma. Apareceu um agora que é meio fake. É um falso multimilionário, mas ele perturba [o Nunes]”, disse o ministro.

Durante a convenção, França evitou atacar Guilherme Boulos (PSOL), candidato apoiado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Na avaliação do ministro, o debate entre os dois será de “ideias e sem ataques”.

Convenção de Tabata Amaral

O PSB homologou neste sábado, 27, a candidatura da deputada federal Tabata Amaral à prefeitura de São Paulo. A confirmação aconteceu durante a convenção do partido na Zona Norte da capital paulista.

Tabata deixou em aberto o nome do vice. A decisão deve ser tomada até o dia 5 de agosto.

Nos bastidores, Tabata admite a espera pelo PSDB, que lançou o apresentador José Luiz Datena como candidato. Datena era cotado como vice da deputada, mas recuou após as boas colocações nas pesquisas de intenção de voto.

Na avaliação da campanha, há grandes chances de desistência do tucano e, com isso, a legenda migraria para a campanha do PSB. Alguns membros da legenda admitem que o partido será importante para alavancar o tempo de TV de Tabata.