França divulga lista de convocadas para Copa do Mundo feminina

O técnico da seleção feminina da França, Hervé Renard, anunciou nesta terça-feira (4) a lista de convocadas para a Copa do Mundo da Austrália e Nova Zelândia, com a ausência por lesão da meio-campista Oriane Jean-François, do Paris Saint-Germain.

Oriane vem sofrendo com dores na coxa há algumas semanas, informou à AFP uma fonte próxima à jovem jogadora de 21 anos.

Por outro lado, entre as 23 convocadas há outros nomes de peso, como Wendi Renard, Amandine Henry, Eugénie Le Sommer e inclusive a atacante Kadidiatou Diani, que está sem clube desde o fim de seu contrato com o PSG e que não joga desde meados de maio por uma lesão na clavícula.

A delegação francesa viajará à Irlanda, onde fará um amistoso preparatório na quinta-feira, em Dublin, antes de viajar à Austrália dois dias depois.

A França será a segunda adversária do Brasil no Grupo F do Mundial, que também conta com Panamá e Jamaica.

— Lista de convocadas da seleção francesa para a Copa do Mundo:

Goleiras: Pauline Peyraud-Magnin (Juventus/ITA), Constance Picaud (PSG/FRA), Solene Durand (Guingamp/FRA)

Defensoras: Selma Bacha (Lyon/FRA), Estelle Cascarino (PSG/FRA), Elisa De Almeida (PSG/FRA), Sakina Karchaoui (PSG/FRA), Eve Périsset (Chelsea/ING), Wendie Renard (Lyon/FRA), Maëlle Lakrar (Montpellier/FRA)

Meio-campistas: Kenza Dali (Aston Villa/ING), Laurina Fazer (PSG/FRA), Grace Geyoro (PSG/FRA), Amandine Henry (Angel City/EUA), Léa Le Garrec (Fleury/FRA), Amel Majri (Lyon/FRA), Sandie Toletti (Real Madrid/ESP)

Atacantes: Vivane Asseyi (West Ham/ING), Kadidiatou Diani, Eugénie Le Sommer (Lyon/FRA), Clara Mateo (Paris FC/FRA), Naomie Feller (Real Madrid/ESP), Vicki Becho (Lyon/FRA)

